اگلا وزیراعظم کون ہو گا؟ بڑا دعویٰ سامنے آ گیا، ہر کوئی حیران رہ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپریم کورٹ کی جانب سے پانامہ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد وزیراعظم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے اور اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اگلا وزیراعظم کون ہو گا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”چوہدری نثار پی ٹی آئی میں آئیں تو انہیں یہ عہدہ ملنا چاہئے۔۔۔“ نعیم بخاری نے انتہائی حیران کن بات کہہ دی، کون سا عہدہ دینا چاہئے؟ جواب سن کر صحافی بھی گنگ ہو کر رہ گیا

سینئر صحافی اسد کھرل نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں گلے شکوے کرنے والے چوہدری نثار علی خان بھی وزیراعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں اور نواز شریف بھی انہیں کو وزیراعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں لیکن سپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رانا بھی وزیراعظم بننے کے خواہشمند ہیں۔

#PM Nawaz Sharif now considering Chaudhry Nisar Ali Khan for next PM

Ayaz Sdaiq and Rana Tanveer also wants to occupy PM slot