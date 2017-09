پاکستان میں ٹیکس آمدن سے کرپشن زیادہ ہے : عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہاہے کہ پاکستان میں سالانہ 3.2کھرب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے ، پاکستان کی ترقی کیلئے کرپٹ ٹولے سے نجات لازم ہے ۔

اپنے ٹوئیٹ میں عمران خان نے کہاہے کہ ورلڈ بیک کے مطابق کرپشن ٹیکس آمدن سے زیادہ ہے ،شریف برادران اور اسحاق ڈار معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، پاکستان خسارے میں ہے اور ان کی تجوریاں بھررہی ہیں۔

With corrupt Sharif and Dar at helm of affairs, Pak being made insolvent while their personal coffers being filled. https://t.co/WXfIY3hGIy