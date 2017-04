اللہ کی مدد اور عوام کی سپورٹ ہو تو باقی کچھ معانی نہیں رکھتا:مریم نواز

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے اوکاڑہ جلسے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ "شیر آگیا"،اللہ کی مدد اور عوام کی سپورٹ ہو تو باقی کچھ معانی نہیں رکھتا۔

ڈان لیکس میں ملو ث ملکی غداروں کو نشان عبر ت بنایا جائے، وزیر اعظم نواز شریف مودی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں:اعجاز چوہدری

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ "ٹویٹر" پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ دن کی روشنی جلسہ اور وہ بھی اتنا بڑا ،اس کو کہتے ہیں عوام۔اوکاڑہ کا جلسہ بہت بڑا ہے،لوگوں کے جذبہ کی طرف دیکھو ،الحمدللہ۔

واضح رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج اوکاڑہ میں بڑا جلسہ کیا ،جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے وہ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ،ایسے لوگ پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتے ۔

That's what happens when you have Allah's madad & public support behind you. Nothing else matters. https://t.co/N3IOC8G5g1