نواز شریف کی کرپشن پانامہ ،شہبازشریف کی کرپشن چین کی کمپنیوں نے بے نقاب کی:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ پاناما میں شریف فیملی کی کرپشن سامنے آئی ، اسی طرح چین کی کمپنیوں نے ملتان میٹرو بس میں فراڈ کو بے نقاب کیا ہے جسمیں شہباز شریف براہ راست ملوث ہے۔

Like the Panama Papers exposed NS & family's corruption, the Chinese have exposed Multan Metro fraud directly implicating Shahbaz Sharif

عمران خان کا سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کہنا تھا کہ جس طرح پاناما پیپرز نے نواز شریف اور ان کے خاندان کی کرپشن کو بے نقاب کیا اسی کی طرح چائینز نے ملتان میٹرو بس میں فراڈ کو بے نقاب کیا ہے جسمیں شہباز شریف براہ راست ملوث ہے۔

Now NAB must investigate all Metro & Orange Train projects, which were clearly not undertaken for the public good but for massive kickbacks. https://t.co/mgHNCiowYF