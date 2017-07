جہانگیر ترین نے مسکراتے ہوئے ایسی ٹی شرٹ میں تصویر بنوا لی کہ دیکھ کر مریم نواز کے غصے کی انتہا نہ رہے گئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی مسکراتے ہوئے ایک تصویر سوشل میڈ یا پر وائرل ہو گئی جس پر کیلبری لکھا ہوا ہے ۔واضح رہے کہ پاناما عملدرآمد کیس میں جے آئی ٹی کی جانب سے حسین نواز اور مریم نواز کے درمیان ٹرسٹ ڈیڈ کو اس لیے جعلی قرار دیا گیا تھا کہ وہ کیلبری فونٹ سے تیار کی گئی تھی ۔

تفصیل کے مطابق آج کل کیلبری فونٹ کی ٹی شرٹس بہت مشہور ہو گئی ہیں اور لوگ کیلبری کی ٹی شرٹس پہن رہے ہیں ۔ایسی ہی ایک ٹی شرٹ جہانگیر ترین بھی پہن کر سامنے آگئے ۔تحریک انصاف کے رہنما نے ٹی شرٹ پہنے مسکراتے ہوئے تصویر بنوائی تو یہ سوشل میڈ یا پر وائرل ہو گئی ۔ایک صحافی نے جہانگیر ترین کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پیغام دیا کہ اپنی شوگر ملز جے ڈی ڈبلیو میں باورچی اور ڈرائیور کو ڈائریکٹر بنا دیا ،اس کمپنی میں جہانگیر ترین کے شیئرز سب سے زیادہ تھے ۔اس پر جواب دیتے ہوئے سماجی کارکن ماروی سرمد نے کہا کہ اس کیس میں تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ آرٹیکل 62,63نہیں لگتا اور نہ ہی عدالت انہیں نا اہل قرار دے سکتی ہے ۔

Appointed his cook and driver as directors in JDW Sugar Mills - company where he is the biggest shareholder pic.twitter.com/YzzPWa2XEO

And in this case, PTI's lawyer says Art 62/63 not applicable nor the court has jurisdiction to disqualify him. Cute! https://t.co/GXTuy49WRc