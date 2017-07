وزیراعظم آزاد کشمیر کیخلاف زبان درازی کے بعد عمران خان کیخلاف احتجاج شروع، تصویر نذرآتش، ویڈیو بھی سامنے آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاناما لیکس میں وزیراعظم کو نااہل قراردینے کے بعد یوم تشکر کے جلسے سے خطاب میں عمران خان نے جہاں پاکستان کے سیاستدانوں پر کھل کر تنقید کی ، وہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کیخلاف بھی نامناسب الفاظ استعمال کیے اور کشمیری عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ آپ کو وزیراعظم راجہ فاروق حیدر کیخلاف مظاہرے کرنے چاہیں ، عمران خان کی اس اپیل پر ایک طرف کشمیری عوام نے ایسا کام کردیا کہ دیکھ کر عمران خان کے بھی اوسان خطاءہوجائیں گے تودوسری طرف وزیراعظم آزاد کشمیر کا بھی موقف آگیا اوراُنہوں نے کہاکہ پاکستان کے سیاستدان اپنی جنگ میں کشمیریوں کو مت گھسیٹیں، میں نے کہاتھا کہ عمران کے پاکستان کو نہیں مانتا، قائد کے پاکستان کا حامی ہوں۔



تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اعلان کے اگلے ہی روز آزاد کشمیر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور عمران خان کے بیان کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے شروع کردیئے ،ا س دوران وزیراعظم آزاد کشمیر کے حق میں نعرہ بازی کی اور عمران خان کی تصاویر بھی جلائی گئیں جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔ویڈیو دیکھئے

Expressions of #love and #car of people of Azad Kashmir for Imran khan pic.twitter.com/iAbCv2y2xY