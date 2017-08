سابق رکن سندھ اسمبلی ارم عظیم فاروقی کا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایم کیو ایم کی سابق رکن سندھ اسمبلی ارم عظیم فاروقی نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ارم عظیم فاروقی نے یہ اعلان اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ ٹوئٹر پر کیا،جس میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت مجھ سے کئی مہینوں سے رابطے میں تھی اور مجھے پی ٹی آئی جوائن کرنے کاکہ رہی تھی، اور میں آج پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا اعلان کر رہی ہوں۔متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر کے بعد ایم کیو ایم کو خیرباد کہنے والی ارم عظیم فاروقی نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرلی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق رکن سندھ اسمبلی اس وقت امریکہ میں قیام پذیرہیں۔

PTI leadership has been in touch with me since a few month and has Respectfully offered me to join them.

Yes today I announce joining #PTI