عائشہ خالد نے جیو نیوز چھوڑدیا، اب کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کسی اور چینل میں نہیں جا رہیں بلکہ۔۔۔ ایسا اعلان کردیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر نیوز کاسٹر عائشہ خالد نے جیو نیوز کو خیر باد کہہ دیا ہے، انہوں نے 30 ستمبر اتوار کے روز رات 9 بجے اپنا آخری بلیٹن کیا ہے جس کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر سکرین سے رشتہ توڑ لیا ہے۔

عائشہ خالد نے 21 ستمبر کو ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں اپنے مداحوں کو ٹیزر دیا تھا اور کہا تھا کہ 30 ستمبر 2017 کی تاریخ یاد رکھی جائے۔



ہفتہ کے روز انہوں نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ” آپ 30 ستمبر 2017 کو رات 9 بجے کے بلیٹن میں مجھے آخری دفعہ دیکھیں گے، یہ سکرین کو الوداع کرنے کا وقت ہے، لیکن اس وقت تک جیو نیوز دیکھتے رہیں جب تک ہم دوبارہ نہ مل جائیں“۔

It's 30th Sep 2017.Join me in 9pm ????for the one last time.Time to say Goodbye to screen. But keep watching Geo news till we ever meet again ????