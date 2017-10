پاکستان میں بھٹو خاندان کیلئے انصاف نہیں، عدالتوں نے ایک بار پھر مایوس کیا: آصفہ بھٹو زرداری

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ بینظیر بھٹو قتل کیس کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس فیصلے سے ثابت ہوگیا کہ یہاں بھٹو خاندان کیلئے کوئی انصاف نہیں ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کے قتل کیس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا عدالتوں نے ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا ہے، اس فیصلے سے ثابت ہوگیا کہ بھٹو خاندان

There is no justice for Bhuttos. The courts have failed us once again.#BenazirBhutto #SMBB