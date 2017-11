تحریک انصاف چھوڑنے والی ارم عظیم فاروقی بھی بالآخر خواتین کے ساتھ ناروا سلوک پر پھٹ پڑیں، ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان حیران پریشان رہ جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کچھ روز پہلے تحریک انصاف کو خیر باد کہنے والی سیاسی رہنما ارم عظیم فاروقی نے کہا ہے کہ طاقتور خواتین کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں موجود مرد حضرات خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین کے خلاف اندرونِ خانہ سازشیں شروع کردی جاتی ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ارم عظیم فاروقی نے کہا کہ پاکستان میں آج بھی مردوں کی حکمرانی ہے، یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ مردوں کی حکمرانی سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں میں خواتین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ عزت کریں، عزت کمائیں اور یہ ثابت کریں کہ خواتین بھی اہم ہیں۔

Men still run the show in Pakistan I’m not sure it’s going so well.

We need women Empowerment in all political parties setup,give Respect gain Respect and show we mean business.