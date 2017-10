مبشر لقمان سماءٹی وی پر اپنا پہلا پروگرام کب کریں گے؟ اعلان کر دیا، آپ بھی جانئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف صحافی و پروگرام اینکر مبشر لقمان 24 نیوز کو خیرباد کہہ کر سماءنیوز میں شامل ہوئے تو مداح ان کے پروگرام کا انتظار کرنے لگے مگر تاحال اس نئے چینل سے ان کا پروگرام آن ائیر نہیں ہوا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔کیپٹن (ر) صفدر کی ضمانت کیلئے 50 لاکھ کے مچلکے ”بنی گالہ“ سے آئے، پاکستانیوں کیلئے حیران کن خبر آ گئی

لیکن اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ مبشر لقمان نے اعلان کیا ہے کہ سماءنیوز پر ان کا پہلا پروگرام آج نشر ہو گا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں مبشر لقمان نے کہا کہ ”آج رات 11 بج کر 3 منٹ پر ’کھرا سچ‘ سماءٹی وی پر۔ یہ پروگرام پیر سے جمعرات تک نشر ہوا کرے گا۔ برائے مہربانی میرے ساتھ رہیں اور اس بارے میں تمام دوستوں کو بھی آگاہ کریں۔ شکریہ۔“

Tonight #KharaSach at 11.03 pm on #SamaaTV. Monday to Thursday. Please stay tuned and pass on the word to all friends. Thank you