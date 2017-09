سول ایوی ایشن نے کراچی ائرپورٹ پر پارکنگ فیس90روپے کردی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حجاج کرام کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے، حجاج کرام کے استقبال کے عزیز اور رشتہ دار ملک بھر کے مختلف ائرپورٹس پر جا رہے ہیں،مگر ایسے موقع پر سول ایوی ایشن کراچی نے حجاج کرام کے استقبال کو آنے والے افراد کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پارکنگ پرچی کی فیس90روپے کردی۔

تفصیلات کے مطابق سینکڑوں افراد روزانہ رکراچی ائرپورٹ پر اپنے پیاروں کے استقبال کے لئے جاتے ہیں جبکہ حج کے دونوں میں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ۔جناح انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پر سول ایوی ایشن حکام نے اپنے پیاروں کے استقبال کے لئے آنے والے افراد کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ پیاروں کے استقبال کے لئے آنے والے افراد کو ائرپورٹ کی حدود میں گاڑیاں پارک کرنے پر 90روپے ادا کرنا ہوں گے۔

Wow -- Civil Aviation Authority raises charge for parking at Karachi Airport to Rs 90 per car pic.twitter.com/eZEnFDKobi