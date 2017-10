ارم عظیم فاروقی نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہ دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق رکن سندھ اسمبلی ارم عظیم فاروقی نے پی ٹی آئی کی سندھ میں پالیسیوں سے اختلاف کے باعث پارٹی کو چھوڑ دیا ۔

مجھے نااہل کیا گیا تو میں پارٹی سربراہی اور سیاست چھوڑ دوں گا:عمران خان

سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ سندھ میں پی ٹی آئی اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو میری سوچ سے مطابقت رکھتا ہو۔

I was never an opportunist,I joined PTI a few months a go from USA,came back but ground realities in Sindh didn’t matched my expectations. https://t.co/cNCGJINzn7



ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاست میں اپنے مستقبل کا فیصلہ آنے والے دنوں میں کروں گی۔

واضح رہے کہ ارم عظیم فاروقی ایم کیوایم سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی تھی۔

ارم عظیم فاروقی نے مزید کہا کہ میں اپنے سپورٹز کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں ،پی ٹی آئی کی وہ پالیسیاں جو ملک کے مفاد کے لئے ہوں گی ان میں حصہ دار رہوں گی۔

I want to thank all those PTI supporters who supported me,I will support those policies of PTI which will be beneficial for Pakistan .