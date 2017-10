’بنی گالا سے ارم فاروقی کو گندے ای میلز بھیجے گئے‘ عمران خان کے کزن حفیظ اللہ نیازی نے یہ الزام لگایا تو آگے سے پی ٹی آئی چھوڑنے والی ارم فاروقی نے ایسا جواب دے دیا کہ کپتان بھی دنگ رہ گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) عمران خان کے کزن اور سیاسی تجزیہ نگار حفیظ اللہ نیازی کے نام سے منسوب ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ حال ہی میں پی ٹی آئی چھوڑنے والی ارم فاروقی کو بنی گالہ سے گندے ای میلز بھیجے گئے تھے لیکن وہ گالیوں کے خوف سے کچھ بول نہیں رہیں۔ حفیظ اللہ نیازی سے منسوب اس ٹویٹ پر ارم فاروقی نے خود ہی معاملہ کلیئر کردیا اور واضح کیا ہے کہ انہیں کوئی ای میلز نہیں بھیجے گئے۔

ارم فاروقی کے پی ٹی آئی کو خیر باد کہنے کے اعلان کے بعد حفیظ اللہ نیازی سے منسوب ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے ٹویٹس کیے گئے جن میں عمران خان پر الزامات لگائے گئے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ جس دن عائشہ گلالئی نے عمران خان پر الزام لگائے، اس دن ارم فاروقی نے تحریک انصاف جوائن کی پر اب ارم نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کردیا۔ایک کے بعد ایک کرکے خاتون رہنما تحریک انصاف چھوڑ رہی ہیں، عائشہ گلالئی کے بعد سلسلہ تھما نہیں، ارم فاروقی بھی پی ٹی آئی سے چلی گئی۔ارم فاروقی کو بھی ہراساں کیا گیا ہو گا لیکن وہ گالیوں کے ڈر سے بول نہیں رہی کیونکہ اگر وہ بولیں تو پھر عمران کے کارکن عائشہ گلالئی کی طرح ارم کی بھی کردار کشی کریں گے۔

حفیظ اللہ نیازی نے دعویٰ کیا میری اطلاع کے مطابق بنی گالا سے ارم فاروقی کو گندے ای میلز بھیجے گئے تھے، بنی گالا والوں کو لگا ارم امریکہ سے ہیں تو وہ مغربی سوچ رکھتی ہیں۔عائشہ گلالئی کو کیا تھا وہ چپ رہتی لیکن عائشہ نے اپنی عزت داؤ پر لگا کر ارم فاروقی جیسی عزت دار عوتوں کو آگاہ کیا تھا کہ وہ سنبھل کر رہیں۔



حفیظ اللہ نیازی کی طرف سے یہ سب باتیں کیے جانے کے بعد ارم فاروقی خود ٹوئٹر پر آئیں اور ایک ایک کرکے حفیظ اللہ نیازی کی تمام باتوں کا جواب دیا۔

This is all fake propaganda without any substance ,Please I request all to stop this nonsense

I have thanked PTI leaders and supporters https://t.co/YQUQoMaL74