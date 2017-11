شریف خاندان کی تیسری جنریشن سیاست میں قدم رکھنے کو تیار، حسین نواز کے صاحبزادے زید حسین نواز کوسعودی عرب میں سوشل میڈیا کا سربراہ بنادیاگیا

کراچی (ویب ڈیسک) مستقبل کے حالات کو دیکھتے ہوئے شریف خاندان نے اپنی تیسری جنریشن کو بھی میدان سیاست میں میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر اور حسین نواز کے بیٹے زید حسین نواز کو تیار کیا جارہا ہے۔ دونوں کو اپنے نانا اور دادا نواز شریف کی سپورٹ حاصل ہے۔ دوسری جانب کاروبار میں مصروف وزیراعلیٰ پنجاب کے چھوٹے بیٹے سلمان شہباز کو بھی عملی سیاست کے لئے ذہنی طور پر تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

روزنامہ امت کے ذرائع کے مطابق پورا شریف خاندان پاناما کیس اور حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس کی لپیٹ میں آجاتا ہے تو پھر سلمان شہباز ہی خاندان کی وہ واحد شخصیت ہیں، جو پارٹی کی سیاسی میراث کو برقرار رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کیسوں میں ان کا نام نہیں ہے، وہ ڈیری فارم کا بزنس بھی کرچکے ہیں، بینک آف پنجاب سے قرضے لیے جانے کے علاوہ سلمان شہباز کے خلاف فی الحال کسی قسم کا مالی سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ سلمان شہباز جو اپنے خاندان کی شوگر ملوں میں سے بعض کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، شروع سے ہی سیاست سے دور رہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شریف خاندان کی دوسری جنریشن کو سیاست میں لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت شہباز شریف نے اپنے چھوٹے بیٹے سلمان کو ہی ترجیح دی تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ سلمان شہباز ایک ذہین انسان ہیں، اور کاروبار کی طرح وہ سیاست میں بھی کامیاب ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔

