” کوئی بھی روہنگیا مسلمان اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک اتنے لاکھ روپے برما کی حکومت کو ’بھتہ‘ نہ دے دے“، وقار ذکا نے ایسی ویڈیو شیئر کردی کہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آجائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) روہنگیا مسلمانوں پر میانمار کی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں روہنگیا مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوچکے ہیں، لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو شادی کیلئے بھی حکومت کو 2 لاکھ روپے بھتہ ادا کرنا پڑتا ہے۔

اینکر پرسن وقار ذکا نے سوشل میڈیا پر ایک روہنگیا خاندان کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے خود پر ہونے والے مظالم بیان کیے ہیں۔ ایک روہنگیا مسلمان نے بتایا کہ میانمار میں انہیں شادی کرنے کیلئے حکومت سے باقاعدہ طور پر اجازت لینی پڑتی ہے اور اس کیلئے حکومت کو 2 لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اگران کی برادری کا کوئی بھی شخص یہ رقم ادا کیے بغیر شادی کرلے تو اسے میانمار حکومت 7 سال کیلئے جیل میں ڈال دیتی ہے ۔

Do u know Marriage k liya Royghina Muslims have to pay 2 Lacs as Tax #WaqarZakaInBurma pic.twitter.com/DUSDfrjaw9