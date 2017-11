مغرب عمران خان کے طالبان خان چہرے سے لاعلم ، قوم ان کا بائیکاٹ کرے: بختاور بھٹو

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو نے کہا ہے کہ مغرب اور عالمی دنیا عمران خان کے طالبان خان چہرے سے لاعلم ہے، قوم ان کا بائیکاٹ کرے ۔

پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علمائے اسلام (س) کے درمیان انتخابی اتحاد پر ردعمل دیتے ہوئے بختاور بھٹو نے عمران خان کو طالبان خان قرار دے دیا اور کہا کہ ان کا یہ چہرہ دنیا اور ان کے سپانسرز سے چھپا ہوا ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کا تعلیمی بجٹ بھی فنڈنگ کی نظر کردیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ قوم عمران خان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے طالبان مخالف اتحاد کو ووٹ دیں اور 2018ءکے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرائیں۔

This side of Imran Khan is well hidden from the West & all his sponsors. #TalibanKhan also allocated KPK education budget to fund... #VoteAntiTaliban #PPP2018 ???????????? https://t.co/1i737l2MiX