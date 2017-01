بختاور بھٹو نے نصرت سحر عباسی کے خلاف توہین آمیز کلمات ادا کرنے پر امداد پتافی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری نے اسمبلی میں خاتون رکن سے ناروا سلوک کرنے پر امداد پتافی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کردیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے امداد پتافی کے نصرت سحر عباسی کے خلاف سندھ اسمبلی میں توہین آمیز کلمات نا قابل برداشت ہیں۔ امداد پتافی کو نہ صرف خاتون رکن سے بلکہ اسمبلی سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔

نفیسہ شاہ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے بختاور بھٹو زرداری نے بھی ان کی تائید کی اور کہا کہ امداد پتافی کو اپنے کیے پر معافی مانگنی چاہیے ، ان کے کلمات ہماری پارٹی پالیسی کی سرا سر خلاف ورزی ہیں۔ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جسے مضبوط ترین خاتون نے چلایا تھا۔

Yes must apologise absolutely unacceptable behaviour & totally against ethos of our party that has been led by the strongest of women #PPP https://t.co/3BZAlvC4c6