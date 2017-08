بیگم کلثوم نواز کی جلد صحت یابی کے لئے دعا گو ہیں: آصفہ بھٹو

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کے جلد صحت یابی کے لئے نیک تمناﺅں کا اظہارکرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان کلثوم نواز کی جلد صحت یابی کے لئے دعا گو ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان نے بیگم کلثوم نواز کی جلد صحت یابی کے لئے دعائیں بھیجی ہیں اور ہم ان کی صحت کے لئے دعا گو ہیں۔

Our family sends prayers to Begum Kulsoom Nawaz praying for her swift recovery