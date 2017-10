ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بہت جلد تحریک انصاف کا حصہ بننے والے ہیں: نبیل گبول کا دعویٰ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول نے دعویٰ کیا ہے کہ اینکر پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بہت جلد تحریک انصاف کا حصہ بننے والے ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں نبیل گبول نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو کراچی کے جلسے میں بہت ہی مزہ آنے والا ہے کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 25 اکتوبر کو پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔

Imran khan wil hv more fun now in his jalsa coz Dr Aamir liaquat joining PTI on 25th oct.