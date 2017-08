پی آئی اے کا عراق کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پی آئی اے نے عراق کے شہر نجف کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیاہے۔

پہلی پرواز 14ستمبر 2017 کو کراچی سے روانہ ہو گی ، کراچی سے نجف کے لیے ہفتے میں 3پروازیں آپریٹ کی جائیں گیپی آئی اے کی جانب سے پروازوں کی بکنگ کا آغازبھی کر دیا گیاہے۔ پی آئی اے ترجمان نے بتایا ہے کہ ملک بھر سے نجف جانے والے مسافروں کو بورڈنگ کارڈز ان کے شہر سے جاری کیے جائیں گے۔

Proud to be the first Pakistani airline to commence 3 weekly flights from Karachi to Najaf, Iraq. #PIA #PakistanIntlAirlines pic.twitter.com/kc6IOIrcCV