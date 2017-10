شرمین عبید چنائے کی بہن کو فرینڈ ریکوئسٹ بھیجنے والے ڈاکٹر کیساتھ کیا ہوا؟ ایسی خوفناک سزا کہ دنیا میں نئی تاریخ رقم ہو گئی، ہر پاکستانی ہکا بکا رہ گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے کی بہن کو فیس بک پر دوستی کی درخواست (فرینڈ ریکوئسٹ) بھیجنے والے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ڈاکٹر کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔مفتی عبدالقوی کے موبائل سے 40 ”ٹوٹے“ نکل آئے، یہ کون سے ”ٹوٹے“ ہیں؟ جان کر ہر پاکستانی جمعہ پڑھنے کے بعد ’توبہ توبہ‘ ضرور کرے گا

شرمین عبید چنائے نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اس معاملے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ''پاکستان میں کوئی حد نہیں، گزشتہ رات میری بہن آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کی ایمرجنسی میں گئی اور جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا بعد میں اسے فیس بک پر فرینڈ ریکوئسٹ بھیج دی۔'' انہوں نے ڈاکٹر کیخلاف شکایت کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔

چار بچوں کے باپ ڈاکٹر کو نوکری سے نکالے جانے پر سوشل میڈیا صارفین غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے موقف اختیار کر رہے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کا اپنے مریض کا ریکارڈ چیک کر کے فیس بک پر فرینڈ ریکوئسٹ بھیجنا یا اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرنا غیر اخلاقی حرکت ضرور ہے مگر یہ کسی طور پر بھی ہراساں کرنے کے زمرے میں نہیں آتا۔

صارفین نے شرمین عبید چنائے کو ہی غلط قرار دیا اور کہا کہ اس معاملے کو کسی اور طرح بھی نمٹایا جا سکتا تھا۔ یہ مسئلہ ہرگز اس نوعیت کا نہیں تھا جس طرح اسے منظرعام پر لایا گیا اور اس کے باعث ایک ڈاکٹر اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

اس سارے معاملے کے بعد مذکورہ ڈاکٹر کیساتھ کام کرنے والی ایک خاتون ڈاکٹر کا پیغام بھی سوشل میڈیا پر آ گیا جس میں اس نے ناصرف ڈاکٹر کی تعریف کی ہے بلکہ انہیں نوکری سے نکالے جانے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مذکورہ شخص سے اس معاملے پر آواز بلند کرنے کی گزارش بھی کی ہے۔ خاتون ڈاکٹر کا پیغام بھی ذیل میں دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔اگر کبھی موقع ملا تو بیٹنگ بھی کر کے دکھاﺅں گا :عثمان شنواری

ٹوئٹر صارف آمنہ احد نے لکھا ”یہ یقینا بہت غیر اخلاقی حرکت ہے میرا میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو اسے ’ہراساں‘ کرنے کے زمرے میں دیکھنا چاہئے۔ یہ صرف ایک فرینڈ ریکوئسٹ تھی“

It is indeed very unethical but I dont think you should categorize that as harassment. It was just a friend request tbh. — Amna Ahad (@Amna_Ahad) October 24, 2017

ماووز سیف نے لکھا ”فرینڈ ریکوئسٹ جنسی ہراسگی نہیں ہے۔۔۔ بھاڑ میں جاﺅ“

Friend requests aren't sexual harassment. FYI — Maavuz Saif (@MaavuzSaif) October 24, 2017

سیدہ کاظمی نے لکھا ”خاتون! ہراساں کرنے اور غیر اخلاقی حرکت میں بہت زیادہ فرق ہے اور یہ معاملہ غیر اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے“

Lady! There is hell of a diff btw 'Harassment' and 'Unethical' and this incident comes under Unethical practise. — Syeda Kazmi (@kazmi13) October 24, 2017

سبین مظفر نے لکھا ”اگر ایک عورت پریشان کیا جائے تو یہ ہراسگی ہے! اگر کوئی مریض کی فائل سے معلومات لے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈھونڈے۔۔۔ یہ پیچھا کرنا ہے“

If a woman is made uncomfortable THAT IS harassment! If some1 gets info from patient's file & seeks her out on Social media, THTS STALKING! — sabin muzaffar (@critoe) October 25, 2017

عثمان رانجھا نے تو کمال ہی کر دیا اور لکھا ”آپ کو تو اس ڈاکٹر کا شکرگزار ہونا چاہئے کیونکہ اس نے آپ کو اگلی ڈاکیومنٹری کیلئے زبردست مواد فراہم کر دیا ہے” وارڈ میں ایک لڑکی“

You must be grateful to the doctor as he gave you really good stuff for next documentary. "A Girl in the Ward" — Usman Ranjha (@osmanranjha) October 24, 2017

کائنات نے لکھا ” آپ پاکستان کے ’لتے‘ کیوں لے رہی ہو۔ خدا کا واسطہ ہے، اس ڈاکٹر کو برا بھلا کہو ، پورے ملک کو نہیں“

Why are you bashing Pakistan ? Bash that doctor but not the whole country for god’s sake. — Kaynat (@kynt_ali) October 24, 2017

ثاقب انجم شیخ نے لکھا ”تم پاکستان کو شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔۔۔ پوری دنیا میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے۔۔۔ شادی سمیت بہت سے پیشکشیں بھی کی جاتی ہیں“

U never miss any chance to humiliate Pak... Frindship does in all over the world b/w girl & boy.. Lot of proposals are made inclding mariage — Saqib Anjum Shaikh (@SaqibAnjumShai1) October 24, 2017