بسنت منانے کے شوقین افراد کو حکومت نے بڑی خوشخبری سنا دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پنجاب حکومت نے لاہوریوں کو بڑی خوشخبری دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ معروف صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال بسنت کا تہوار منایا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی آج نیوز کے پروگرام ”سپوٹ لائٹ“ کی میزبان منیزے جہانگیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد نے کہا ہے کہ رواں سال بسنت کا تہوار منانے کی منظوری دیدی جائے گی۔

انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ”اچھی خبر۔۔۔بسنت ہو گی۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ شہباز شریف کا عزم ہے کہ اس سال بسنت ہو گی۔“

منیزے جہانگیر کا کہنا ہے کہ ملک احمد نے یہ گفتگو ان کے پروگرام سپاٹ لائٹ میں کی ہے جو آج رات 10 بجے نشر ہو گا۔

Good news-"Basant hogi"Punjab Govt spokesperson Malik Ahmed said "It is the CMs resolve to celebrate basant this year."@ 10 pm on spotlight