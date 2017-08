عمران خان شیخ رشید کو تب ووٹ ڈالیں گے جب وہ چپڑاسی کا الیکشن لڑیں گے: خواجہ آصف

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ شیخ رشید قابل رحم آدمی ہے کہ عمران خان نے اسے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا لیکن خود ہی اسے ووٹ ڈالنے قومی اسمبلی نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان شیخ رشید کو تب ووٹ ڈالیں گے جب وہ چپڑاسی کا الیکشن لڑیں گے۔

Pity Sh Rashid was PTI candidate for PM & IK abstained frm voting for him..IK will vote If Sh Saheb contests election for chaprasi..