بھارتی وزیر خارجہ کی 4 ماہ کے پاکستانی بچے کے علاج کے لیے ویزہ جاری کرنے کی ہدایت

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے 4 ماہ کے پاکستانی بچے کے علاج کے لیے ویزہ جاری کرنے کی ہدایت دے دی ۔

بھارت کی جانب سے کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستانی شہریوں کو علاج کیلئے ویزوں کی فراہمی پر پابندی عائد ہے ۔ اسی پابندی کے باعث تین ماہ سے بھارت کی ہٹ دھر می کی بھینٹ پاکستان کا رہائشی دل کے عارضہ میں مبتلا4 ماہ کا معصوم روحان بھی چڑھ رہا تھا ۔ روحان کا علاج بھارت میں ہونا ہے لیکن بھارتی حکومت نے گزشتہ 3 ماہ سے ویزہ دینے میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں اور میڈیکل ویزے بند کر رکھے ہیں۔ روحان کے والد ین نے بھارتی ہائی کمیشن سے بھی رابطہ کر رکھا تھامگرکوئی اقدام نہ اٹھائے جانے پر روحان کے والد کو ان کے دوست نے معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھانے کا مشورہ دیا۔

Why my bud suffers for medical treatment!! Any answers Sir Sartaaj Azeez or Ma'am Sushma?? pic.twitter.com/p0MGk0xYBJ

روحان کے والد نے اس معاملے پر ٹوئٹر کا سہارا لیا تو یہ مسئلہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج تک جا پہنچا اور انہوں نے روحان کے والد سے ٹوئٹر پر رابطہ کرتے ہوئے پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن سے رابطہ کرنے کا کہا ۔ جس کے بعد سشما سوراج نے بھارتی ہائی کمیشن کو روحان کے علاج کے لیے فوری طور پر 3 ویزے جاری کرنے کی ہدایات دے دیں۔

No. The child will not suffer. Pls contact Indian High Commission in Pakistan. We will give the medical visa. pic.twitter.com/4ADWkFV6Ht https://t.co/OLVO3OiYMB

I thank you all specially those who helped me to get through this process.Your prayers are always needed.God bless you all. Rohaan ken sid pic.twitter.com/jPiBjNKT3U