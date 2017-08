حنا بٹ کو لمز نے 2006ء میں مقالہ چوری کے الزام میں یونیورسٹی سے نکال دیا تھا:حسان نیازی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ (ن) کی ممبر پنجاب اسمبلی حنا بٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے عائشہ گلالئی کے الزامات کے بعد پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے ، قرارداد اسمبلی میں جمع ہونے کی دیر ہی تھی کہ پی ٹی آئی کی سائبر فورس بھی میدان میں آگئی اور حنا بٹ پر الزامات کا آغاز کردیا ، تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے ان پر دوران تعلیم مقالہ چوری کا الزام عائد کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماءاور عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کی ممبر پنجاب اسمبلی حنا بٹ نے عائشہ گلالئی کے الزامات کے بعد عمران خان کے خلاف اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی ہے مگر انہیں 2006ء میں مقالہ چوری اور نقل کرنے کے جرم میں لمز یونیورسٹی سے نکال دیا گیا جبکہ انہوں نے2سالوں بعد دوبارہ داخلہ لیا۔

Hina Butt MPA pmlN has filed motion against IK.Hina got kicked out of LUMS for plagiarism n cheating in 2006.Thn took readmission after 2yrs