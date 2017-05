پانامہ پیپرز ،مریم نواز اور جرمن صحافی میں لفظوں کی ’جنگ‘ہوگئی

لاہور ( این این آئی) وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے پانامہ لیکس کو ردی کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام میں مریم نے کہا کہ پانامہ لیکس صرف ردی کا ٹکڑا ہے جسے باقی دنیا میں ختم کردیا گیا جبکہ پانامہ پر انحصار کرنے والوں اور وزیراعظم کا استعفیٰ چاہنے والوں کو خاک چاٹنا پڑے گی۔

انہوں نے کہا کہ پانامہ پیپرز کرپشن کے حوالے سے نہیں تھے جبکہ اسے دینے والوں نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے شکست خوردہ خطرے کے انتہائی قریب ہیں۔ انہوں نے نام لیے بغیر عمران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خیبر پی کے میں بدترین کارکردگی کے باعث آپ پانامہ معاملے کو اپنی امداد یا جگہ بنانے کے لیے پیش کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، عوام اب سمجھ چکے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھے۔

ڈان لیکس میں سکیورٹی لیک نہیں ہوئی تو 3اعلیٰ عہدیداران کو کس جرم کی سزا دی گئی؟رپورٹ غیر جانبدار ہے تو شائع کیوں نہیں کی جا رہی:نعیم الحق

مریم نواز نے اپنے ٹوئیٹ میں ’’شیروں کا زمانہ ہوتا ہے‘‘ نعرہ بھی لکھا ہے۔ جبکہ ایک جرمن صحافی باسٹین اوبرمائر نے ان کے ٹوئیٹ کے جواب میں لکھا ہے کہ پانامہ پیپرز کرپشن سے ہی متعلق ہیں اور یہ تمام حقائق پر مبنی ہیں۔ جرمن صحافی نے مزید کہا کہ پانامہ کا ایشو 150 ملکوں میں چل رہا ہے اور یہ حقائق پر مبنی ہے، ہمیں کسی کی حکومت گرانے کا شوق نہیں۔

Don't want 2say much abt nexus bet u & yr Pak counterparts but sad that they bcame a part of conspiracy against Pak. https://t.co/HQANc2lvWT