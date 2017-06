کرکٹ بورڈ یا ٹی وی پروگرام کا آپشن، نجم سیٹھی نے جیو نیوز کو خیر باد کہہ دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پی سی بی ایگزیکٹو کمیٹی اور پی ایس ایل کے چیئرمین، سینئر صحافی و تجزیہ کار نجم سیٹھی نے جیو نیوز کو خیر باد کہہ دیا۔

تفصیلات کے مطابق جیو، جنگ گروپ کے انگریزی رونامہ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹی گیشن انصار عباسی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر یہ خبردی اور بتایا کہ نجم سیٹھی نے جیو نیوز سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انصار عباسی کے ٹویٹ کیے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد جیو نیوز کے ایک اور سینئر صحافی احمد نورانی نے بھی نجم سیٹھی کے استعفیٰ کی تصدیق کی ۔



انہوں نے بتایا کہ سینئر صحافی نجم سیٹھی کو جیو نیوز انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ یا تو کرکٹ بورڈ کا عہدہ رکھ لیں یا پھر چینل پر پروگرام کرلیں ۔ جیو نیوز انتظامیہ کی جانب سے اس نوٹس کے بعد نجم سیٹھی نے کرکٹ بورڈ کو منتخب کیا۔

Senior journalist @NajamSethi resigned after he was asked by Geo News to opt one thing from Cricket Board & Geo Prog.He opted for the former



احمد نورانی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے جیو نیوز سے وابستہ ایک اور سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی نے بھی نجم سیٹھی کے استعفیٰ کی تصدیق کی اور ساتھ ہی بڑی خبر بھی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ جیو گروپ کو آئندہ الیکشن کے دوران نجم سیٹھی کا پروگرام سے زیادہ وقت چاہیے تھا لیکن وہ اس بات پر رضا مند نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پروگرام ترک کردیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نجم سیٹھی جلد ہی پی سی بی میں بہت اوپر جانے والے ہیں۔

واضح رہے کہ نجم سیٹھی گزشتہ کئی سالوں سے جیو نیوز پر ” آپس کی بات“ کے نام سے پروگرام کر رہے تھے ۔ دوسری جانب پی سی بی کی جنرل کونسل کے حالیہ اجلاس میں ایک قرار داد بھی منظور کی گئی ہے جس میں نجم سیٹھی کو اگلا چیئرمین پی سی بی منتخب کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔

I am also told the group wanted more of his time given the upcoming election which he couldn't. He is going higher in PCB soon.