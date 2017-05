پاکستان کی سیاست تمام حدیں پار کرگئی، مریم نواز پر اب تک کا سب سے افسوسناک الزام لگ گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) جب بھی پاکستان میں توہین کا لفظ سننے کو ملتا ہے تواسے لطیفہ قرارنہیں دیا جاسکتا، ماضی ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے جب ایسے ہی الزامات کا سامنا کرنیوالے افراد کو تشدد کا نشانہ بنایاگیا ، اغواءکرلیاگیا یا موت کے گھاٹ اتاردیاگیا، مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالبعلم مشال خان کی ہلاکت سب کے سامنے ہے جس کے بعد کسی پر بھی ایسا الزام لگانے سے پہلے بار بار سوچ لیناچاہیے لیکن شاید ماضی سے کچھ نہیں سیکھا گیا اور سوشل میڈیا کی فعال صارف مریم نواز کو بھی تقریباً ایسی ہی لائن میں لاکھڑا کردیاگیا۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں سے ٹوئٹر پر مسلسل مریم نواز کو ہدف بناتے ہوئے کئی افسوسناک ٹرینڈز چل رہے ہیں اور ایسے ہی ایک ٹرینڈ نے ہر حد پار کردی، گزشتہ دنوں ’مریم اینڈبھینسا‘ کا ایک ٹرینڈ بھی چل پڑا جس کا مرکز مریم نواز کو توہین آمیز مواد شائع کرنے والے پیجز کی حمایت کرنے کا ملزم ٹھہراناتھا۔

عمرعلی نامی ٹوئیٹر صارف نے بتایاکہ ’مریم نواز کو توہین کا ملزم قراردینے کی بنیاد اکلوتا سکرین شاٹ ہے جو اب قومی ٹرینڈ بن گیا‘۔

This hashtag accusing @MaryamNSharif of blasphemy based on a single, stupid screenshot has become a national trend. #MaryamAndBhensa — Umer Ali (@IamUmer1) May 3, 2017



یہ کہاجارہاہے کہ اُنہوں نے بھینسا کے اکاﺅنٹ کی ایک ٹوئیٹ لائیک اور ری ٹوئیٹ کی جو ماضی میں توہین آمیز مواد شیئرکرتارہا۔

توہین کے الزامات لگائے جانے کے بعد کچھ صارفین نے اسے سخت ناپسند بھی کیا اور لکھاکہ ’مریم اینڈ بھینسا ٹرینڈ دیکھ کر برا لگا، وہ ایک جھوٹی ، منافق اور مافیا فیملی کی ممبر ہے لیکن کسی کے عقیدے کو بدنام کرنا قبول نہیں ۔

Hate to see #MaryamAndBhensa trending. She is a liar, hypocrite, and a member of mafia family but maligning someone's faith is unacceptable. — Ashu (@Assad_saying) May 4, 2017



اگرآپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر الزام لگا دیں جوناقابل برداشت ہے ۔ پرنس نامی ایک صارف نے لکھاکہ ’ہم تمام ان کی فیملی کو ناپسند کرتے ہیں لیکن انہیں قتل کرانے کے لیے توہین کا الزام لگادینا پاکستانیوں کے لیے نئی پستی ہے ‘۔

#MaryamAndBhensa



We all dislike their family but trying to accuse them of blasphemy to get them killed is a whole new low for Pakistanis — Prince (@PrinceePathan) May 3, 2017



سعودسمی نامی صارف نے ٹوئیٹر انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے لکھاکہ ’یہ خطرناک ٹرینڈ ہے ، جس سے انفرادی طورپر کسی کی جان کو خطرہ ہے ، مہربانی کرکے اسے ختم کریں اور اکاﺅنٹس بلاک کریں۔