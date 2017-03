پی ایس ایل فائنل، وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر موبائل ہیلتھ یونٹس قذافی سٹیڈیم پہنچادیئے گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعلیٰ پنجاب شہبازشریف کی ہدایت پر موبائل ہیلتھ یونٹ بھی قذافی سٹیڈیم پہنچادیاگیا جبکہ سٹیڈیم کے پاس ہی جنرل ہسپتال کے زیراہتمام 25بستروں پر مشتمل عارضی ہسپتال پہلے سے ہی فنکشنل ہوچکاہے ۔



تفصیلات کے مطابق مکمل سہولیات سے آراستہ ہیلتھ یونٹس قذافی سٹیڈیم میں پہنچادیئے گئے ہیں اور جدید ترین مشینری سے مکمل طورپر لیس ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب شہبازشریف نے گزشتہ رات میڈیکل موبائل یونٹس قذافی سٹیڈیم میں تعینات کرنے کا حکم دیاتھا۔ یہ بھی تصدیق کردی گئی کہ موبائل یونٹس کے علاوہ 25بستروں پر مشتمل ہسپتال بھی سٹیڈیم میں قائم کردیاگیا۔



ذرائع کے مطابق 25بستروں پر مشتمل یہ ہسپتال پیر کی صبح تک فنکشنل رہے گا، مختلف شعبوں کے ڈاکٹروں سمیت 115 ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جو تینوں شفٹوں میں فرائض سر انجام دیں گے۔ ہسپتال تمام طبی سہولتوں سے مزین ہو گا۔ میڈیکل سپرنٹندنٹ ایل جی ایچ ڈاکٹر غلام صابر نے بتایا کہ عارضی ہسپتال میں ایمر جنسی آپریشن کی بھی سہولت میسر ہو گی۔ویڈیو دیکھئے ۔

