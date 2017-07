مریم نواز کا آدھی رات کوسلیوٹ کی مخالفت کرنے والوں کو کرارہ جواب

لاہور(نظام الدولہ)جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کوڈیوٹی پر موجود ایس پی ارسلہ سلیم نے خفیف انداز میں سلیوٹ کیا کردیا کہ اسکو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر محمول کیا جانے لگا۔مخالفین نے سوشل میڈیا کو گرما کر رکھ دیا جس کی وجہ سے ایس پی ارسلہ سلیم کو نوٹس بھی دیا جاچکا ہے کہ انہوں نے مریم نواز شریف کو کس بنا پر سلیوٹ کیا ۔ایس پی ارسلہ سلیم کے خلاف پراپیگنڈہ کئے جانے پر مریم نواز شریف نے رات گئے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے ” ہم بیٹیوں کو سلیوٹ کرتے ہیں رینکس کو نہیں۔ہرسلیوٹ کا مطلب پروٹوکول نہیں ہوتا ۔عزت دل سے ہوتی ہے۔“ انکے اس ٹویٹ پر بہت سے لوگوں نے ردعمل میں انکی اس دلیل کو بے معنی قرار دیا ہے جبکہ بہت سوں نے انکے اس سٹیٹس کو پسند کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بیٹی ہیں کوئی مجرم نہیں ،ارسلہ سلیم نے انکے احترام میں انہیں سلام کیا تھا سلیوٹ نہیں مارا تھا۔

We salute the daughters, not the ranks! If they respect you, respect them back ! All salutes are not protocol. Respect comes from the heart. pic.twitter.com/EkMcpfYRY2