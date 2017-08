بہت کچھ کہنے کے بجائے عمران کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ گلالئی جھوٹی ہے، شیریں مزاری کی بیٹی کا ٹویٹ

لاہور (ویب ڈیسک) عمران خان پر عائشہ گلالئی کی جانب سے الزامات کے جواب میں شیریں مزاری کی بیٹی کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے طلعت حسین کے آرٹیکل کا حوالے دیا ہے جس میں طلعت لکھتے ہیں کہ سنگین الزامات کے جواب میں عمران خان کو جارہانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے صرف ان کی تردید کر دینی چاہیے کہ عائشہ جھوٹ بول رہی، عمران خان کا شدید ردعمل عائشہ گلالئی کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے کیونکہ گلالئی کو گھر جلائے جانے اور تیزاب پھینکے جانے کی دھمکیاں دیں جا رہی ہیں۔شیریں کی بیٹی امان مزاری نے کہا ہے کہ بہت کچھ کہنے کے بجائے عمران کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ گلالئی جھوٹی ہے۔

"Instead of saying so many other things, Imran should simply say: she is lying. Out with the proof now".