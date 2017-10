”ایک کلومیٹر دور خاتون کو دیکھ کر ہی۔۔۔“ پی ٹی آئی رہنماءنعیم بخاری نے انتہائی شرمناک بیان دیدیا، سوشل میڈیا صارفین نے کھری کھری سنا دیں، صحافی بھی چپ نہ رہ سکے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماءنعیم بخاری اپنے مزاحیہ اور معنی خیز بیانات کے باعث خاصی شہرت رکھتے ہیں مگر اس مرتبہ انہوں نے خواتین سے متعلق انتہائی شرمناک بیان دیا ہے جس پر سوشل میڈیا صارفین میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ان کا ایک بیان گردش کر رہا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ”ایک کلومیٹر سے خاتون کا کردار پہچان جاتا ہوں۔“



اس بیان کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین بالخصوص خواتین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے رکھا ہے اور خوب کھری کھری سنا رہی ہیں جبکہ کچھ صحافی بھی اس پر چپ نہ رہ سکے۔

نجی ٹی وی سے منسلک صحافی اجمل جامی نے نعیم بخاری کے اس بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ”حقیقت: کچھ دانشوروں کی گندی نگاہیں دیکھ کر راہ چلتی خواتین ایک کلومیٹر کی دوری سے ہی راستہ بدلتی ہیں اور ٹی وی پر دیکھ کر چینل بدلتی ہیں۔“

صحافی عمر چیمہ نے لکھا ”اس صلاحیت کے اعتراف میں کوئی اہم پارٹی عہدہ ملنے کا امکان۔“

”پرانا پاکستانی“ نامی ایک ٹوئٹر صارف نے طنز کرتے ہوئے لکھا ”دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) فخریہ طور پر پہلے انسان کو پیش کرتی ہے جو ایک کلومیٹر دور سے ہی خاتون کے کردار کو پہچان لیتا ہے۔ حیرت انگیز۔۔۔“

