نوازشریف کے چوہدری پرویز الٰہی کے حلقے میں پہنچنے سے قبل ہی مریم نوازمیدان میں آگئیں ، اعلان کردیا

گجرات (ڈیلی پاکستان آن لائن )نا اہلی کے بعد نواز شریف مشن جی ٹی روڈ پر سرگرم ہیں تو ان کی صاحبزادی مریم نواز ٹوئٹر پر فعال ہو گئی ہیں اور وہ سوشل میڈ یا پر اپنے مداحوں کو ریلی کے حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں اور ریلی کے شرکا کے جوش و خروش سے لیگی کارکنان کا جوش و ولولہ بڑھا رہی ہیں ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مر یم نواز نے بتا یا ہے کہ گجرات میں نواز شریف کو چاہنے والے موجود ہیں جہاں وہ کچھ دیر میں پہنچ کر نماز جمعہ کے بعد خطاب کریں گے ۔انہوں نے ایک ویڈیو شیئر بھی شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیگی کارکنان نواز شریف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں موجود ہیں ۔

ویڈیو دیکھیں

Nawaz Sharif lovers in Gujrat flocking to the main city where he is to reach and address after Juma prayers Insha'Allah. pic.twitter.com/opD4ugOVQ4