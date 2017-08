این اے 120سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والا نواز شریف در اصل کون ہے ؟حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120کے ضمنی انتخاب کے اہم معرکے میں کل 65امید واروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرادئیے ہیں اور سب سے آخر میں محمد نواز شریف ولد محمد شریف کے نام سے امید وار نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تاہم یہ شخص سابق وزیر اعظم نہیں بلکہ ایک عام شہر ی ہے ۔

اس سے قبل نجی نیوز چینل جیو نیوز پر نشر ہونے والے ایک خبر میں بتا یا گیا کہ الیکشن کمیشن پنجاب کے دفتر میں ریٹرننگ افسر محمد شاہد نے محمد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں اور اس کا وصولی نمبر 65ہے ۔الیکشن کمیشن کو موصول ہونے والے کاغذات نامزدگی میں تصویر نہیں لگی جبکہ اس پر محمد نواز شریف ولد محمد شریف لکھا ہوا ہے اور تجویز کنندہ کے خانے میں شہباز شریف ولد محمد شریف کا نام لکھا ہوا ہے ۔اب معروف اینکر پرسن زہر نسیم نے تصدیق کی ہے کہ یہ شخص سابق وزیر اعظم نواز شریف نہیں بلکہ کوئی اور ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے شخص کا تعلق قصور سے ہے ۔واضح رہے کہ مسلم لیگ ن کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں ۔



مزید خبریں :این اے 120سے اب تک کی سب سے بڑی خبر آگئی ،نواز شریف نے کاغذات نامزدگی جمع کرادئیے

Additional info indicates it's some other Nawaz Sharif from Kasur and not the former PM ! https://t.co/NA6mf0FN7W