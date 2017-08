کوئٹہ دھماکہ تکلیف دہ ، اللہ سب کو محفوظ رکھے: مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کوئٹہ دھماکے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئٹہ دھماکہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے جبکہ انہوں نے لاہور میں نواز شریف کے استقبال پر زندہ دلان لاہور کو بھی جی بھر کر دعائیں دی ہیں۔

کوئٹہ میں پشین سٹاپ کے قریب دھماکہ ,17 افراد شہید ، 28 افراد زخمی

سابق وزیر اعظم نواز شریف مشن جی ٹی روڈ پر لاہور پہنچ گئے ہیں مگر ان کے لاہور پہنچتے ہیں کوئٹہ میں دھماکے کی افسوسناک خبر آئی جس کے بعد مریم نواز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئٹہ دھماکہ انتہائی افسوسناک ہے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے

Very sad news from Quetta. May Allah keep everyone safe. Ameen ????????

ایک اور ٹوئٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ لوگ نواز شریف کی گاڑی کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں ، ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ، لاہور اللہ تجھے سلامت رکھے۔

People simply running along Nawaz Sharif's car trying to match the pace afoot. Never seen anything like that Masha'Allah. God bless u Lahore