”جب ایک میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں تو۔۔۔“ اسد خٹک نے حدیث نبویﷺ ٹویٹ کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ وینا ملک نے اسد بشیر خٹک سے خلع تو لے لی ہے لیکن ان کے شوہر اب بھی پرامید ہیں کہ ان کے درمیان معاملات طے ہو جائیں گے اور دوریاں ختم ہو جائیں گی۔

اس امید پر ہی انہوں نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک حدیث مبارکہ بھی جاری کی ہے جو میاں اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ اسد بشیر خٹک نے صحیح بخاری کی حدیث جاری کی جو کچھ یوں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ دونوں کو رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔“

اسد بشیر خٹک نے خلع کی خبریں منظرعام پر آنے کے بعد بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ان کی جانب سے کوئی معاملہ نہیں ہے اور وہ پرامید ہے کہ معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے وینا ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وینا ملک، ایک اچھی دوست، اچھی بیوی اور اچھی ماں ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کے باعث وینا کو دکھ پہنچا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔

Prophet Mohammad PBUH said “When a husband and wife look at each other with love, Allah looks at both with Mercy” @iVeenaKhan I ❤ U pic.twitter.com/qaPNc3KpuT