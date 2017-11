”آج تو تم لوگوں نے ہمیں شرمندہ کر دیا“ پاکستانی حکومت نے سوشل میڈیا پر کیا پیغام جاری کیا کہ بھارتی شہری آگے سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سموگ کاپہلے چین اور بھارت میں تھی مگر اب یہ پاکستان میں بھی پہنچ چکی ہے جس کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہے اور گلے، ناک، سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔

پنجاب حکومت نے سموگ پر قابو پانے کیلئے فصلوں کی کٹائی کے بعد بچ جانے والی جڑیں جلانے پر پابندی عائد کی اور اس کا اعلان سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کیا تو ایک بھارتی بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ”آج تو شرمندہ کر دیا تم لوگوں نے۔“

ٹوئٹر پر پنجاب حکومت کے آفیشل اکاﺅنٹ سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ ”ہم نے فصل کی کٹائی کے بعد بچ جانے والی جڑوں کو جلانے پر پابندی عائد کر دی ہے اور امید کرتے ہیں کہ بھارتی پنجاب کے وزیراعلیٰ امریندر سنگھ بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں گے۔

ہماری جانب سے سموگ پر قابو پانے کیلئے کئے گئے چند درمیانی مدت کے اور طویل مدتی اقدامات ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماحولیاتی خطرات سے ہمارے لوگوں اور مسکن کو شدید خطرات لاحق ہیں، آﺅ۔۔۔ ان سے نمٹنے کیلئے جلد از جلد اقدامات کریں۔“

We have imposed a ban on stubble burning in Punjab (Pakistan) & hope @capt_amarinder takes similar measures. Some of our medium/long term action plan to combat SMOG are: https://t.co/xmA4fP3lz8

Environmental hazards threaten our people and habitat. Let us act fast to counter it. https://t.co/QMEnhH89ZS