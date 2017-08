نواز شریف کی ریلی میں زخمی ہونے والے سکیورٹی اہلکار کی داد حوصلہ افزائی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ریلی کے دوران زخمی ہونے والے سکیورٹی اہلکار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اس کاحوصلہ بڑھائی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ایک ویڈیو اپ لوڈ کی ہے جس میں سابق وزیر اعظم ریلی کے دوران زخمی ہونے والے سیکورٹی اہلکار کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ، مریم نواز نے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ نواز شریف اس شخص کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو ریلی کے دوران ان کی ڈھال بنا۔

