نواز شریف کی ریلی میں اپنے قائد کیلئے بچوں کی طرح رونے والی خاتون کیلئے مریم نواز میدان میں آگئیں، ایسا کام کردیا کہ لیگی کارکنوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز نے اپنی پارٹی کی اس جیالی خاتون کارکن سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے جو ن لیگ کی ریلی کے دوران نواز شریف کیلئے روتی رہی اور ان سے ملاقات کی درخواستیں کرتی رہی تھی۔

تفصیلات کے مطابق روزنامہ پاکستان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ریلی میں ایک متوالی خاتون کا انٹرویو اپنے فیس بک صفحے پر براہ راست نشر کیا تھا۔ ویڈیو میں نظر آنے والی یہ خاتون اپنے قائد نواز شریف کی محبت میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک ٹوئٹر صارف نے یہ ویڈیو مریم نواز کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے فوری طور پرخاتون کا ایڈریس پوچھ لیا اور اپنے فالوورز سے درخواست کی کہ اگر کوئی شخص اس خاتون کو جانتا ہے تو براہ مہربانی اس کا پتہ انہیں بتائے ۔

Can anyone pls help me get through to the lady? Anyone who knows her ? https://t.co/Og5k5g7R46