لاہور میں دھماکہ ،فیس بک نے سیفٹی چیک جاری کردیا ،لوگ اپنے پیاروں کی خیریت دریافت کرتے رہے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )صوبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ روز دھماکے نے 13افراد کی جان لے لی جبکہ 80سے زائد زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے ۔دھماکے کے بعد امدادی ٹیموں اور شہریوں نے موقع پر پہنچ کر اپنی مدد آپ کے تحت زخمی افراد کو ہسپتال پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ۔جہاں ایک طرف بہادر لاہوریوں نے اپنے زخمی بھائیوں کو فوری طور پر ہسپتال پہنچانے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کیں تو وہاں ہی فیس بک نے بھی لاہور کے رہائشیوں کی مدد کے لیے سیفٹی چیک جاری کردیا جس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے پیاروں کو اپنی خیریت سے آگاہ کیا ۔لوگوں نے فیس بک پر ”i am safe“اور ”not in the area“ کے بٹن پر کلک کر کے اپنی خیر و عافیت سے اپنے پیاروں کو آگاہ کیا ۔واضح رہے کہ فیس بک کا یہ سیکیورٹی چیک گلشن اقبال پارک میں دھماکے کے دوران بھی استعمال کیا گیا تھا جس کی مدد سے لوگوں کو ا ن کے پیاروں کی خبر مل گئی تھی ۔