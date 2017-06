کھانا دیر سے دینے پر پی ٹی آئی رہنما کا ہوٹل منیجر پر تشدد

لاہور(صباح نیوز)لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب مقامی ریسٹورنٹ پر کھانا وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے مقامی رہنما تبسم علی کھوکھر نے ہوٹل مینجر کو تشدد کا نشانہ بناڈالا۔لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے ہوٹل میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما تبسم علی رات کے کھانے وقت گئے اور کھانے کے آرڈر میں دیر ہونے پر پی ٹی آئی رہنما تبسم علی نے ریسٹورنٹ مینجر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سی سی ٹی فوٹیج میں پی ٹی آئی رہنما کو ریسٹورنٹ مینجر پر تشدد کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تبسم علی کھوکھر نے ریسٹورنٹ کے مینجر پر تو تشدد کیاتو چند لوگ بچانے کیلئے میدان میں آگئے، وہ بچے بے چارے بھی پھر تشدد کا نشانہ بن گئے۔ویڈیو دیکھئے

Video: PTI leader badly beating manager of a restaurant in Lahore , caught on CCTV pic.twitter.com/nSmQjaqXQt