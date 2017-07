سعودی عرب اور برطانیہ نے جے آئی ٹی ارکان کو نواز شریف کے خلاف تحقیقات کیلئے ویزے جاری نہیں کیے: مبشر لقمان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جے آئی ٹی ارکان نے سعودی عرب کے ویزہ کے حصول کیلئے درخواست دی تھی مگر جے آئی ٹی کو ویزے جاری نہیں کیے گئے جبکہ برطانیہ نے بھی پہلے تو ویزے جاری نہیں کیے تاہم حتمی رپورٹ جمع ہونے کے اگلے ہی روز ویزے جاری کردیے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اینکر پرسن مبشر لقمان نے کہا کہ حکومت بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح آرمی کو تمام معاملات میں گھسیٹ لیا جائے تاکہ وہ سیاسی شہید کا رتبہ حاصل کر سکیں۔ اپنی کرپشن چھپانے کیلئے اس طرح کے اقدامات انتہائی شرمناک ہیں۔

KSA never gave a visa to JIT members to visit and probe against Nawaz. UK issued Visas on the 11th of July a day after JIT submitted report — Mubasher Lucman (@mubasherlucman) July 15, 2017



انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنی کرپٹ حکومت بچانے اور کسی بھی قسم کی تحقیقات سے بچنے کیلئے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ۔ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مبشر لقمان نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کے خلاف تحقیقات کیلئے سعودی عرب نے جے آئی ٹی کے ارکان کو کبھی ویزہ جاری نہیں کیا۔

Govt trying to drag the Army in their issues desperately so they can look like Martyrs of Democracy. How shameful to cover their corruption — Mubasher Lucman (@mubasherlucman) July 15, 2017

دوسری طرف انہی جے آئی ٹی ارکان کو برطانیہ نے بھی پہلے تو ویزہ جاری نہیں کیا لیکن جب اس نے 10 جولائی کو جب اپنی حتمی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرادی تو اس کے اگلے ہی روز 11 جولائی کو ویزے جاری کردیے کردیے گئے۔