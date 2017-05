وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ایسا کارٹون سوشل میڈیا پر شیئر کردیا کہ پورے ملک میں ہنسی کا طوفان آگیا

بیجنگ/ لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کو ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو انتھک محنت پر یقین رکھتا ہے اور صوبے بھر کی انتظامیہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ ان کے چین جانے کے بعد پنجاب کی بیورو کریسی کی حالت معروف کارٹونسٹ نے اس طریقے سے بیان کی کہ شہباز شریف بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے۔

تفصیلات کے مطابق چین میں ون بیلٹ ون روڈ فورم ہورہا ہے جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کر رہے ہیں۔ یہ فورم 6 روز تک جاری رہے گا جس کے بعد پاکستان کے تمام اعلیٰ عہدیدار وطن واپس لوٹیں گے۔

وزیر اعلیٰ پنجاب کے چین جانے کے بعد بیورو کریسی کی کیفیت معروف کارٹونسٹ جاوید اقبال نے ایک قومی اخبار میں بڑے ہی زبردست انداز میں پیش کی۔ کارٹون میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف کے چین جانے پر سول سیکرٹریٹ لاہور میں جشن کا سماں ہے اور بیوروکریٹس ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔

وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے یہ کارٹون دیکھا تو اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائے اور یہ کارٹون سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کردیا ۔ شہباز شریف نے ایک قہقہہ لگایا اور ساتھ ہی بیورو کریسی کو دھمکی بھی دے دی کہ ان کی وطن واپسی میں صرف 30 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔

Ha ha ... 30 hours to go inshaAllah ... I am coming back :) pic.twitter.com/axVajDprrP