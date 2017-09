تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور میں پولنگ سٹیشن کے اندر شہریوں کو (ن) لیگ کو ووٹ ڈالنے سے کون روک رہا ہے؟ این اے 120 سے ایسی ویڈیوز سامنے آ گئیں کہ ہر پاکستانی دنگ رہ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) 2013ءکے انتخابات ہوں یا اس کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات، ان سب میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ (ن) پر دھاندلی کے الزامات لگاتی آئی ہیں لیکن اب تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور کے حلقہ این اے 120میں ضمنی انتخاب کے موقع پر ایسی ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں کہ ہر پاکستانی دنگ رہ گیا ہے۔

ان ویڈیوز میں ایک خاتون اور ایک مرد شہری یہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ (ن) کے ووٹرز ہیں لیکن انہیں یا تو اندر جانے سے منع کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ مسلم لیگ (ن) کی پرچی کیساتھ پولنگ سٹیشن میں داخل ہوتے ہیں تو ووٹ ہی ڈالنے نہیں دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کہیں اور پر ہے۔

ویڈیو میں موجود خاتون نے کہا کہ ”وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شناختی کارڈ اصلی نہیں ہے اس لئے آپ ووٹ نہیں ڈال سکتیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کی لیمی نیشن اتری ہوئی ہے اور کچھ بھی تو نہیں ہوا جبکہ اس کی معیاد بھی 2021ءمیں ختم ہونی ہے۔ میں پھول منڈی سے شیر کو ووٹ ڈالنے کیلئے آئی ہوں۔“

اسی طرح دوسری ویڈیو میں ایک مرد شہری بھی یہی شکایت کرتا نظر آیا جس کا کہنا ہے کہ وہ چار مرتبہ مسلم لیگ (ن) کی پرچی کیساتھ پولنگ سٹیشن میں گیا مگر اسے ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا لیکن جب وہ پی ٹی آئی کی پرچی کیساتھ اندر گیا تو کہا گیا کہ اب آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

شہری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”میں نے چار سے پانچ دفعہ شیر کی پرچی لے کر گیا تو کہا گیا کہ آپ کا ووٹ یہاں نہیں ہے۔ چار چکر لگوانے کے بعد تنگ آ کر پی ٹی آئی کی پرچی بنوائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ووٹ ادھر ہی ہے، کاسٹ کر لیں۔ شہری نے کہا کہ یہ پولنگ سٹیشن نمبر 191 ہے، وارڈ نمبر 1 اور یوسی 65 ہے۔“

یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر آنے کے بعد شہریوں کی جانب سے طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ہر کوئی حیران ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔

What's happening this and who is doing this??? Where is ECP???