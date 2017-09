اس خاتون نے تن تنہاءپی ٹی آئی کارکنوں کے سامنے ایسی بات کہہ دی کہ ہر کوئی اس کی ہمت کو داد دینے پر مجبور ہو گیا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھ کر مریم نواز خوش ہو جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخاب میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور اس دوران مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے درمیان متعدد جگہوں پر گرما گرمی بھی ہوئی ہے جس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔

پولنگ کے موقع پر سیاسی جماعتوں کے کارکنان کافی جوشیلے ہوتے ہیں اور ان کا آمنے سامنے نہ آنا ہی امن و امان کیلئے بہتر ہوتا ہے مگر مزنگ کے علاقے میں ایک تن تنہاءعورت نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے سامنے ایسی بات کہہ دی کہ دیکھنے والا ہر شخص اس کی ہمت کو داد دینے پر مجبور ہو گیا۔

مذکورہ عورت کی ویڈیو معروف صحافی اجمل جامی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کی ہے جو این اے 120 کے ضمنی انتخاب میں پولنگ کے موقع پر حلقے میں موجود ہیں۔ انہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں لکھا ”اوہ خیر۔۔۔! یہ خاتون تن تنہاءہی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ واقعہ مزنگ روڈ پر پیش آیا۔“

ویڈیو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ خاتون رکشے میں بیٹھی ہے اور اس کی بات کا آغاز ایک دلچسپ جملے سے ہوتا ہے کہ ”ڈوب کے مر جاﺅ۔۔۔“ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک نامعلوم شخص کی آواز آتی ہے کہ ”کی کیندے جے۔۔۔!“ یہ آواز آنے کی دیر تھی کہ خاتون ایک دم جوش میں آ گئی اور بولی ” شیراں دے پتر شیر، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا۔۔۔ اک واری فیر۔“

اس خاتون کی ویڈیو دیکھ کر پی ٹی آئی کارکنوں کو تھوڑا بہت غصہ تو ضرور آئے گا مگر مریم نواز شریف اگر یہ ویڈیو دیکھیں گی تو انہیں اس پر خوشی ضرور ہو گی کہ ان کی ووٹر اور سپورٹر مخالف سیاسی جماعت کے کارکنوں کیساتھ تن تنہاءمقابلہ کرنے میں مصروف ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Oh khair...!! This lady all alone is trying to compete with PTI guys. Scenes from Muzang Road #NA120 pic.twitter.com/nTfDNwFG9C