”(ن) لیگ کے ووٹر پولنگ سٹیشن میں جانے کیلئے یہ کام کر رہے ہیں“ تاریخ میں پہلی مرتبہ ووٹرز نے ایسا کام شروع کر دیا کہ جس نے پی ٹی آئی والوں کے ہوش اڑا دئیے، جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخاب کیلئے پولنگ کا عمل جاری ہے اور حیران کن طور پر مسلم لیگ (ن) کے ووٹرز کی جانب سے یہ الزامات عائد کئے جا رہے ہیں کہ انہیں پولنگ سٹیشن میں جانے اور ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔

لیکن اب ایک اور الزام بھی سامنے آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے ووٹرز پولنگ سٹیشنز پر باآسانی رسائی کیلئے پی ٹی آئی کے ووٹر ہونے کا ”روپ“ اپنا رہے ہیں لیکن پولنگ سٹیشن کے اندر جا کر بیلٹ پیپر پر شیر کے نشان پر ’ٹھپہ‘ لگا رہے ہیں۔

یہ الزام لگانے کیساتھ ایک تصویر بھی اپ لوڈ کی گئی ہے جو ایک بیلٹ پیپر کی ہے اور اس پر موجود شیر کے نشان پر ”ٹھپہ“ لگا ہے لیکن مہر لگانے والے شخص کی کلائی میں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ والی ’بینڈ‘ ہے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے۔

یہ تصویر ٹوئٹر پر ”سعدی فائی“ کے نام سے بنائے گئے ایک اکاﺅنٹ سے جاری کی گئی ہے اور لکھا گیا ہے ”پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ووٹرز مختلف پولنگ بوتھ تک باآسانی رسائی کیلئے پی ٹی آئی کے ووٹر ہونے کا ”روپ“ اپنا رہے ہیں۔ یہ بالکل ناقابل یقین ہے۔“

PMLN voters disguising themselves as PTI voters to get easy access at certain polling booths.



Unbelievable!#NA120SirfSherKa pic.twitter.com/eM4fj8M8vd