”آج جیت پی ٹی آئی کی ہو گی کیونکہ۔۔۔“ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے این اے 120 میں بیٹھے دوست سے گفتگو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، دیکھ کر (ن) لیگ والے بھی پریشان ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخاب کیلئے پولنگ کا عمل جاری ہے اور تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ (ن) اور پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی) اپنے اپنے امیدوار کی کامیابی کیلئے پرامید ہیں۔

اس انتخاب کی سب سے دلچسپ بات ووٹرز کی جانب سے پولنگ سٹیشنز میں داخل نہ ہونے اور ووٹ کاسٹ نہ کرنے کے الزامات لگنا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے ووٹرز پولنگ سٹیشن میں باآسانی داخل ہونے کیلئے پی ٹی آئی کے ووٹرز کا ”بھیس“ بدل رہے ہیں۔

یہ انتخاب مسلم لیگ (ن) کی امیدوار بیگم کلثوم نواز جیتیں گیں یا پھر پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کامیاب ہوں گی؟ اس کا فیصلہ تو گنتی کے بعد ہی ہو گا مگر پی ٹی آئی کے ایک سپورٹر اور ٹریول رائٹر نے این اے 120 میں موجود اپنے دوست سے ہونے والی گفتگو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی ہے جسے دیکھ کر (ن) لیگ والے ضرور پریشان ہو جائیں گے۔

فرحان ورک نامی صارف کی جانب سے شیئر کی گئی واٹس ایپ چیٹ کی سکرین شاٹ کے مطابق ان کا ایک دوست جو این اے 120 میں ووٹ کاسٹ کرنے گیا اس نے انہیں پیغام بھیجا کہ ”الحمد اللہ فرحان بھائی، ووٹ ڈال دیا ہے۔ اس دفعہ بہت زیادہ تعداد میں خواتین ووٹرز نکلی ہیں۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی۔“

فرحان ورک نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور جواب میں لکھا ”ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا کام ہوا ہے۔“ اب پی ٹی آئی واقعی جیتے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ این اے 120 کے عوام نے کرنا ہے اور نتیجہ آنے میں بھی اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے۔

