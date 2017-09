اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، چوتھی واری فیر شیر: مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ(ن) کی رہنما مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج مسلم لیگ(ن) کا مقابلہ سب سے تھا اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔

بیگم کلثوم نواز کی فتح کے بعد سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے رہنماءمسلم لیگ(ن) مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج مسلم لیگ (ن) کا مقابلہ سب سے تھا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کامیاب ہوئے۔

Shukar Alhamdolillah a million times ! This was PMLN vs ALL ! pic.twitter.com/sZIoEuk1y3