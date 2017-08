این اے 120 میں کلثوم نواز کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا امیدوار کون ہے اور اس کی حامد میر سے کیا رشتہ داری ہے؟ ایسی تفصیلات سامنے آگئیں جن سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نواز شریف کی نا اہلی کے بعد خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست این اے 120 پر انتخابی دنگل 17 ستمبر کو سجے گا۔ اس نشست پر متعدد امیدوار حصہ لے رہے ہیں جبکہ اصل مقابلہ مسلم لیگ ن کی امیدوار کلثوم نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد میں متوقع ہے۔ حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر بھی میدان میں ہیں جو شاید ووٹ تو زیادہ حاصل نہ کرسکیں لیکن اس حلقے سے انتخاب لڑ کر اپنے دونوں بھائیوں کی طرح اپنی منفرد پہچان ضرور بنا لیں گے۔

پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر استاد صحافی پروفیسر وارث میر کے صاحبزادے اور سینئر صحافی و اینکر پرسن حامد میر کے چھوٹے بھائی ہیں ۔ ان کے تیسرے بھائی عامر میر بھی صحافت میں ہیں اور مختلف چینلز کے انتظامی امور چلا چکے ہیں، آج کل وہ لاہور سے ایک نجی ٹی وی کی ری لانچنگ میں مصروف ہیں۔

My father Prof. Waris Mir died with his boots on while fighting against Gen.Zia at age of 48.His rare pic with #SMBB https://t.co/4WMdh4yDIz pic.twitter.com/MsrhfGsox4